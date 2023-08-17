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Цинциннати. Винус Уильямс не смогла пробиться в третий круг соревнований

Теннис
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У американки были шансы на победу

Цинциннати. Винус Уильямс не смогла пробиться в третий круг соревнований

Фото: USTA

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Семикратная чемпионка турниров серии Большого шлема в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 43-летняя американка Винус Уильямс не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга Винус обыграла 24-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

WTA-1000. Цинциннати

Винус Уильямс - Чжэн Циньвэнь 6:1, 2:6, 1:6

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 57 минут. Винус четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Циньвэнь шесть эйсов, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем раунде Циньвэнь сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров "Большого шлема", первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек (1).

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