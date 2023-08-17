Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович на отказе соперника вышел в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Матч получился очень легким
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором круге он встречался с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Испанец проиграл первый сет со счётом 4:6 и отказался от дальнейшей борьбы.
В третьем круге Джокович встретится с французом Гаэлем Монфисом.
Продолжительность встречи составила 42 минуты. За это время Джокович сделал три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.
Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити победил Севилью в серии пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА
- Неймар: Битва с Криштиану будет невероятной
- Манчестер Сити – Севилья. 1:1. Палмер сравнивает и оставляет Сити в игре – Видео
- Гаэль Монфис добыл волевую победу во втором кругу турнира в Цинциннати
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО