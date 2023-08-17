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Джокович на отказе соперника вышел в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Теннис
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Матч получился очень легким

Джокович на отказе соперника вышел в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором круге он встречался с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Испанец проиграл первый сет со счётом 4:6 и отказался от дальнейшей борьбы.

В третьем круге Джокович встретится с французом Гаэлем Монфисом.

Продолжительность встречи составила 42 минуты. За это время Джокович сделал три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа.

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В статье: Новак Джокович
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