Джокович: Наш матч с Монфисом станет дуэлью ветеранов

23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о предстоящем матче с французом Гаэлем Монфисом.

"Очевидно, что он выиграл несколько крупных матчей за последние пару недель. Да, надеюсь, на этой неделе он больше не выиграет.

Я должен сказать несколько хороших слов о нём. Приятно видеть, как он снова играет на высоком уровне после нескольких лет борьбы с травмами. Мы не можем забывать, что он старше меня, потому что все говорят о моём возрасте.

Он на год старше. Завтра будет дуэль ветеранов, так что будет довольно интересно на это посмотреть. Он фантастический парень, вы знаете, болельщики любят его. Игроки любят его. Приятно видеть, что он так хорошо играет", — сказал Джокович на пресс-конференции перед матчем.