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ITIA пожизненно дисквалифицировало французского теннисиста
Он отрицает все обвинения
Фото: sport.ru
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о пожизненной дисквалификации французского теннисиста Алексиса Мусьялека за 39 нарушений Антикоррупционной программы тенниса (TACP).
Спортсмен отрицает все обвинения, выдвинутые против него. Согласно заявлению ITIA, Мусьялек продумывал результаты нескольких матчей, получал деньги, вознаграждение или прочую выгоду за это и помогал другим теннисистам не прилагать много усилий в матчах. Он был признан виновным в организации девяти договорных матчей в период с 2016 по 2018 год. Также теннисист отказался от сотрудничества с ITIA в расследовании и пытался скрыть доказательства.
ITIA приняло решение пожизненно запретить Мусьялеку играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия.
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