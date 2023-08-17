Стефанос Циципас не сумел выйти в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати

Двукратный финалист турниров серии "Большого "лема», четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

В матче третьего круга Циципас (4) потерпел поражение от полуфиналиста Уимблдона-2021, 20-й ракетки мира, поляка Хуберта Хуркача.

Цинциннати (США). 1/8 финала

Стефанос Циципас - Хуберт Хуркач 3:6, 4:6

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 5 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Хуркача 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Цинциннати Хуркач сразится с лаки-лузером, представителем Австралии Алексеем Попыриным (58-я ракетка мира).