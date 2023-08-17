  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас не сумел выйти в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас не сумел выйти в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати

Теннис
(1 голосов)

Грек просто отдал матч сопернику

Стефанос Циципас не сумел выйти в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати

Фото: Roland-Garros

Новина українською

Двукратный финалист турниров серии "Большого "лема», четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

В матче третьего круга Циципас (4) потерпел поражение от полуфиналиста Уимблдона-2021, 20-й ракетки мира, поляка Хуберта Хуркача.

Цинциннати (США). 1/8 финала

Стефанос Циципас - Хуберт Хуркач 3:6, 4:6

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 5 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Хуркача 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Цинциннати Хуркач сразится с лаки-лузером, представителем Австралии Алексеем Попыриным (58-я ракетка мира).

По теме
yellow-arrow
Джокович рассказал, как организаторы турниров увеличивают прибыль на соревнованиях
yellow-arrow
ITIA пожизненно дисквалифицировало французского теннисиста
yellow-arrow
Джокович: Наш матч с Монфисом станет дуэлью ветеранов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде