Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефанос Циципас не сумел выйти в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати
Грек просто отдал матч сопернику
Фото: Roland-Garros
Двукратный финалист турниров серии "Большого "лема», четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США).
В матче третьего круга Циципас (4) потерпел поражение от полуфиналиста Уимблдона-2021, 20-й ракетки мира, поляка Хуберта Хуркача.
Цинциннати (США). 1/8 финала
Стефанос Циципас - Хуберт Хуркач 3:6, 4:6
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 5 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Хуркача 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Цинциннати Хуркач сразится с лаки-лузером, представителем Австралии Алексеем Попыриным (58-я ракетка мира).
Популярное сейчас
- Динамо – Арис. 2:1. Караваев забивает на 85-й и выводит киевлян в овер-тайм – Видео
- Китай представил на форуме в РФ улучшенную версию Шахеда. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО