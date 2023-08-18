Цинциннати. Новак Джокович в двухсетовом матче обыграл Гаэля Монфиса

Сербский теннисист, 2-я ракетка мира Новак Джокович переиграл представителя Франции Гаэля Монфиса (211-я ракетка мира) в матче третьего круга "Мастерса" в Цинциннати (США).

Цинциннати. Третий круг

Новак Джокович - Гаэль Монфис 6:3, 6:2

Матч продолжался 1 час и 7 минут. Новак Джокович подал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету французского спортсмена Монфиса шесть подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем круге "Мастерса" Джокович сыграет с представителем США Тейлором Фритцем.