Новак Джокович установил самую длинную серию побед в истории

Сербский теннисист, 2-я ракетка мира Новак Джокович переиграл представителя Франции Гаэля Монфиса (211-я ракетка мира) в матче третьего круга "Мастерса" в Цинциннати (США).

Таким образом, Джокович обыграл Монфиса в 19-й раз в своей карьере. Француз же у серба ни разу не выиграл. Серия 19-0 – рекордная в истории тенниса. 18-0 Рафаэль Надаль ведёт у Ришара Гаске.

В следующем круге "Мастерса" Джокович сыграет с представителем США Тейлором Фритцем.