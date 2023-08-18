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Новак Джокович установил самую длинную серию побед в истории

Теннис
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Монфису снова не удалось обыграть серба

Новак Джокович установил самую длинную серию побед в истории

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Сербский теннисист, 2-я ракетка мира Новак Джокович переиграл представителя Франции Гаэля Монфиса (211-я ракетка мира) в матче третьего круга "Мастерса" в Цинциннати (США).

Таким образом, Джокович обыграл Монфиса в 19-й раз в своей карьере. Француз же у серба ни разу не выиграл. Серия 19-0 – рекордная в истории тенниса. 18-0 Рафаэль Надаль ведёт у Ришара Гаске.

В следующем круге "Мастерса" Джокович сыграет с представителем США Тейлором Фритцем.

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В статье: Новак Джокович
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