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Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Теннисист одержал победу в трехсетовом матче
Фото: Eurosport
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати.
В матче 1/8 финала он обыграл американца Томми Пола.
Цинциннати. 1/8 финала
Карлос Алькарас - Томми Пол 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3.
Продолжительность встречи составила 3 часа 14 минут. За это время Алькарас сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 23 брейк-пойнтов. На счету американца 11 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести
В четвёртом круге турнира в Цинциннати Алькарас встретится с австралийцем Максом Пёрселлом.
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