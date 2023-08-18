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Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Теннис
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Теннисист одержал победу в трехсетовом матче

Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Фото: Eurosport

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Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

В матче 1/8 финала он обыграл американца Томми Пола.

Цинциннати. 1/8 финала

Карлос Алькарас - Томми Пол 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 14 минут. За это время Алькарас сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 23 брейк-пойнтов. На счету американца 11 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Алькарас встретится с австралийцем Максом Пёрселлом.

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В статье: Карлос Алькарас
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