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Новак Джокович отреагировал на победу в матче с Гаэлем Монфисом

Теннис
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Серб рад, что смог снова сыграть с французом

Новак Джокович отреагировал на победу в матче с Гаэлем Монфисом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою уверенную победу над французом Гаэлем Монфисом в третьем круге "Мастерса" в Цинциннати (США).

"В последние 15 лет была эволюция обоих игроков. Мы играли друг с другом в разных уголках мира, в том числе в юниорские годы. Сначала я боролся с ним физически. Когда играешь с одним из самых спортивных парней в туре, ты должен быть готов к тому, что он будет возвращать каждый мяч. Но, думаю, его стиль игры мне подходит.

Приятно вновь видеть его. Мы не играли друг с другом уже несколько лет. Здорово, что он снова играет на высоком уровне", — сказал Джокович в интервью на корте.

Далее Новак Джокович встретится с девятой ракеткой мира из США Тейлором Фритцем.

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В статье: Новак Джокович
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