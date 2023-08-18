Новак Джокович отреагировал на победу в матче с Гаэлем Монфисом

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою уверенную победу над французом Гаэлем Монфисом в третьем круге "Мастерса" в Цинциннати (США).

"В последние 15 лет была эволюция обоих игроков. Мы играли друг с другом в разных уголках мира, в том числе в юниорские годы. Сначала я боролся с ним физически. Когда играешь с одним из самых спортивных парней в туре, ты должен быть готов к тому, что он будет возвращать каждый мяч. Но, думаю, его стиль игры мне подходит.

Приятно вновь видеть его. Мы не играли друг с другом уже несколько лет. Здорово, что он снова играет на высоком уровне", — сказал Джокович в интервью на корте.

Далее Новак Джокович встретится с девятой ракеткой мира из США Тейлором Фритцем.