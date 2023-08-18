Ига Швёнтек вышла в полуфинал турнира Цинциннати

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В четвертьфинальном матче Швёнтек (1) обыграла десятую ракетку мира, представительницу Чехии Маркету Вондроушову.

Цинциннати (ж). 1/4 финала

Ига Швёнтек - Маркета Вондроушова 7:6 (7:3), 6:1

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету её соперницы два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде Цинциннати Свёнтек сразится с победительницей пары Ясмине Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).