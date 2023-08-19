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Джокович разгромил Фрица в четвертьфинале Цинциннати
Уверенная победа серба
Фото: Getty Images
Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии АТР Masters 1000 в американском Цинциннати. В поединке 1/4 финала он одолел местного Тейлора Фрица (АТР №9).
Счет встречи 2-0 (6-0; 6-4) в пользу серба, в активе которого 2 подачи на вылет, 13 виннеров, 5 из 5 использованных брейков, 6 невынужденных и 4 двойные ошибки.
Эта победа стала 36-й для Джоковича в текущем сезоне. По счету очных противостояний серб побеждает Фрица без шансов 7-0.
В полуфинале турнира Новак встретится с представителем Германии Александром Зверевым (АТР №17).
Напомним, ранее US Open
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