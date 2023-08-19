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Калинина и Познихаренко представят Украину на турнире в Кливленде
Девушки настроены сражаться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA №28) и Анна Познихаренко (WTA №501) выступят на турнире серии WTA 250 в Кливленде (США).
Наши спортсменки уже узнали имена своих первых соперниц на соревнованиях. Так, вторая ракетка Украины стартует поединком против Анны Богдан (WTA №59). В случае удачной игры в матче 1/8 финала Ангелина встретится с победительницей пары Татьяна Мария/Варвара Грачева.
Познихаренко за место в основной сетке соревнований поборется с квалификации. В первом из двух матчей украинка сыграет против Александры Саснович. Если для Анны в этом матче все сложится хорошо, то за право выйти в 1/16 финала она сыграет против победительницы встречи Эйни/Гомес.
Отметим, что турнир в Кливленде пройдет с 20 по 26 августа.
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