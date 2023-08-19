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Джокович 16-й раз квалифицировался на Итоговый турнир

Теннис
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По этому показателю серб в ТОП 3

Джокович 16-й раз квалифицировался на Итоговый турнир

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
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Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович квалифицировался на Итоговый турнир АТР. По этому показателю он сравнялся с Джимми Коннорсом и вошел в ТОП 3 игроков всех времен.

Отметим, что в этом году Новак стал победителем турниров Grand Slam (AO и Rolland Garros), завоевал титул на соревнованиях в Аделаиде, а также стал финалистом Wimbledon.

В активе Джоковича 6 титулов на Итоговых турнирах. По этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером.

Кроме серба на Итоговый турнир уже квалифицировался Карлос Алькарас – первая ракетка мира.

Напомним, что ранее украинки Калинина и Познихаренко получили соперниц в Кливленде.

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В статье: Новак Джокович Итоговый турнир АТР
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