Джокович 16-й раз квалифицировался на Итоговый турнир

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович квалифицировался на Итоговый турнир АТР. По этому показателю он сравнялся с Джимми Коннорсом и вошел в ТОП 3 игроков всех времен.

Отметим, что в этом году Новак стал победителем турниров Grand Slam (AO и Rolland Garros), завоевал титул на соревнованиях в Аделаиде, а также стал финалистом Wimbledon.

В активе Джоковича 6 титулов на Итоговых турнирах. По этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером.

Кроме серба на Итоговый турнир уже квалифицировался Карлос Алькарас – первая ракетка мира.