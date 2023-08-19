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Джокович 16-й раз квалифицировался на Итоговый турнир
По этому показателю серб в ТОП 3
фото - flashscore.com.ua
Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович квалифицировался на Итоговый турнир АТР. По этому показателю он сравнялся с Джимми Коннорсом и вошел в ТОП 3 игроков всех времен.
Отметим, что в этом году Новак стал победителем турниров Grand Slam (AO и Rolland Garros), завоевал титул на соревнованиях в Аделаиде, а также стал финалистом Wimbledon.
В активе Джоковича 6 титулов на Итоговых турнирах. По этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером.
Кроме серба на Итоговый турнир уже квалифицировался Карлос Алькарас – первая ракетка мира.
Напомним, что ранее украинки Калинина и Познихаренко
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