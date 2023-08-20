Джокович и Алькарас разыграют трофей в Цинциннати

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, вышел в финал турнира серии АТР Masters 1000 в американском Цинциннати. В поединке 1/2 финала он одолел поляка Хуберта Хуркача (АТР №20).

Счет матча 2-1 (2-6; 7-6; 6-3) в пользу Алькараса, в активе которого 2 подачи на вылет, 23 виннера, 1 из 11 использованный брейк, 11 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В очных противостояниях счет стал 3-0 в пользу испанца.

В финальном поединке "Карлито" сыграет против своего прямого конкурента в мировом рейтинге серба Новака Джоковича (АТР №2). В своем матче полуфинала "Ноле" одолел немца Александра Зверева (АТР №17).

Счет матча 2-0 (7-6; 7-5) в пользу серба, в активе которого 4 подачи на вылет, 18 виннеров, 2 из 6 использованных брейков, 13 невынужденных и 3 двойные ошибки.

В очных противостояниях счет стал 8-4 в пользу Новака.

В последний раз Алькарас и Джокович играли между собой в финале Уимблдона 2023. Тогда в 5-сетовом противостоянии победу праздновал испанец.