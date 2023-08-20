  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович и Алькарас разыграют трофей в Цинциннати
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович и Алькарас разыграют трофей в Цинциннати

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Нас ожидает повторение Уимблдона

Джокович и Алькарас разыграют трофей в Цинциннати

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, вышел в финал турнира серии АТР Masters 1000 в американском Цинциннати. В поединке 1/2 финала он одолел поляка Хуберта Хуркача (АТР №20).

Счет матча 2-1 (2-6; 7-6; 6-3) в пользу Алькараса, в активе которого 2 подачи на вылет, 23 виннера, 1 из 11 использованный брейк, 11 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В очных противостояниях счет стал 3-0 в пользу испанца.

В финальном поединке "Карлито" сыграет против своего прямого конкурента в мировом рейтинге серба Новака Джоковича (АТР №2). В своем матче полуфинала "Ноле" одолел немца Александра Зверева (АТР №17).

Счет матча 2-0 (7-6; 7-5) в пользу серба, в активе которого 4 подачи на вылет, 18 виннеров, 2 из 6 использованных брейков, 13 невынужденных и 3 двойные ошибки.

В очных противостояниях счет стал 8-4 в пользу Новака.

В последний раз Алькарас и Джокович играли между собой в финале Уимблдона 2023. Тогда в 5-сетовом противостоянии победу праздновал испанец.

По теме
yellow-arrow
Джокович 16-й раз квалифицировался на Итоговый турнир
yellow-arrow
Марченко сыграет на турнире АТР 250 в Уинстон-Сейлеме
yellow-arrow
Калинина и Познихаренко представят Украину на турнире в Кливленде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде