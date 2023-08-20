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Гауфф и Мухова – сенсационные финалистки WTA 1000 в Цинциннати

Теннис
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Будут бороться за титул

Гауфф и Мухова – сенсационные финалистки WTA 1000 в Цинциннати

фото - rolandgarros.com

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Американская теннисистка Кори Гауфф (WTA №7) вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США). В полуфинальном матче она сенсационно одолела первую ракетку мира, польку Игу Швентек.

Счет поединка 2-1 (7-6; 3-6; 6-4) в пользу американки, в активе которой 6 подач на вылет, 8 подряд выигранных очков, 3 из 7 использованных брейков, 10 из 14 отыгранных брейков и 6 двойных ошибок .

Счет очных противостояний 7-1 в пользу Швентек. Для Гауфф этот финал станет первым на уровне WTA 1000 и шестым в карьере. В текущем сезоне Кори победила в Окленде (250) и Вашингтоне (500).

В финале американка сыграет против Каролины Муховой (WTA №17), которая в своем полуфинале не менее сенсационно победила представительницу страны-соагресора арины соболенко (WTA №2).

Счет матча 2-1 (6-7; 6-3; 6-2) в пользу чешки, на счету которой 3 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 13 использованных брейков, 4 из 6 отыгранных брейков и 6 двойных ошибок .

В далеком 2019 году Мухова победила на турнире в Сеуле (250). Это единственный триумф чешки в карьере. Каролина сыграет четвёртый финал на уровне WTA.

Мухова и Гауфф раньше между собой не встречались. Напомним, что ранее определились финалисты Цинциннати в мужском разряде.

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В статье: Каролина Мухова Кори Гауфф
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