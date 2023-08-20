Швентек о поражении от Гауфф: Мой топливный бачок пуст

Первая ракетка мира, полька Ига Швентек прокомментировала поражение в матче 1/2 финала турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

"Сейчас сразу после матча мне сложно высказать свои мысли, потому что поединок был довольно длинным. В общем, я очень довольна этими тремя турнирами, которые сыграла в последнее время: Варшава, Монреаль и здесь в Цинциннати. Конечно, есть вещи, над которыми хочу поработать. Так всегда бывает, когда проигрываешь. Но в общем-то сегодня я боролась до конца. Это то, чем я могу гордиться. Конечно, я хотела бы, чтобы результат был другим. Коко – отличный игрок, так что, думаю, на этот раз она заслужила победу больше.

Если говорить о себе, то я бы сказала, что мой топливный бак практически пуст. Честно говоря, я даже не собираюсь о чем-то сильно жалеть, потому что я счастлива, что у меня теперь выходные дни. Коко, конечно, показала отличный теннис. Мне нужно проверить, но я думаю, что ее первая подача была лучше, чем в большинстве матчей, которые мы играли друг против друга. Она подавала ближе к линиям, хотя и рисковала с такой быстротой.

Во время игры у нас было много взлетов и падений. Я знаю, что в течение матча у меня было два периода, когда я проиграла, что-то около шести очков только невынужденными ошибками. Такое не происходит со мной часто и не думаю, что технически я делала что-то неправильно, но я промахнулась несколько раз, так бывает. Коко действительно провела хороший матч, поэтому... Это было нелегко" – сказала она.