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Джокович о финале Цинциннати: Это очень хороший тест перед US Open

Теннис
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Кто окажется самым сильным

Джокович о финале Цинциннати: Это очень хороший тест перед US Open

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от финала турнира серии АТР 1000 в Цинциннати (США) против испанца Карлоса Алькараса (АТР №1). Его слова цитирует ASAP text:

"Наверное, для меня сейчас это главный вызов. Мы встречались друг с другом на трех последних соревнованиях. Ролан Гаррос, грунт. Уимблдон, трава. Теперь – хард. Это будет первая встреча на харде.

Это очень хороший тест перед US Open. Очевидно, что условия разные. Здесь трехсетовый формат, на US Open – пятисетовый. Но все равно это встреча с лучшим игроком мира, который сейчас находится в прекрасной форме. Это самый большой вызов, который я мог бы получить, и я с нетерпением жду его. Сейчас это самый лучший способ подготовиться к Нью-Йорку" – сказал Новак.

Напомним, что ранее определились финалистки Цинциннати в женском разряде.

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В статье: Новак Джокович
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