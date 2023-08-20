Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович о финале Цинциннати: Это очень хороший тест перед US Open
Кто окажется самым сильным
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от финала турнира серии АТР 1000 в Цинциннати (США) против испанца Карлоса Алькараса (АТР №1). Его слова цитирует ASAP text:
"Наверное, для меня сейчас это главный вызов. Мы встречались друг с другом на трех последних соревнованиях. Ролан Гаррос, грунт. Уимблдон, трава. Теперь – хард. Это будет первая встреча на харде.
Это очень хороший тест перед US Open. Очевидно, что условия разные. Здесь трехсетовый формат, на US Open – пятисетовый. Но все равно это встреча с лучшим игроком мира, который сейчас находится в прекрасной форме. Это самый большой вызов, который я мог бы получить, и я с нетерпением жду его. Сейчас это самый лучший способ подготовиться к Нью-Йорку" – сказал Новак.
Напомним, что ранее
Популярное сейчас
- Тренер Бенфики остро высказался о голкипере, который является конкурентом Трубина
- Интер Майами завоевал первый трофей в истории. Месси забил шедевр, Кривцов реализовал пенальти
- Ничья лидеров УПЛ, новый клуб Малиновского, матчи Забарного и Лунина. Главные новости за 19 августа
- На US Open-2023 проведут благотворительный матч в поддержку Украины
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО