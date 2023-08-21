Сестры Киченок покидают турнир в Кливленде

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выбыли из борьбы на турнире WTA в США. В стартовом матче они уступили чешскому дуэту Барборе Крейчковой и Катержине Синяковой.

Кливленд, США. Первый круг

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) 7:5, 3:6, 7-10

Матч продлился 1 час и 44 минуты. За это время украинки сделали 3 эйса, 5 двойных и реализовали 2 из 5 брейкпоинтов.

Стоит отметить, для Людмилы и Надежды этот турнир стал вторым совместным в этом сезоне. В начале месяца украинки смогли дойти до полуфинала соревнований WTA 500 в Вашингтоне.