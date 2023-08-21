  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сестры Киченок покидают турнир в Кливленде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сестры Киченок покидают турнир в Кливленде

Теннис
(1 голосов)

На тай-брейке теннисистки не смогли дожать соперниц

Сестры Киченок покидают турнир в Кливленде

Фото: twitter Billie Jean King Cup

Новина українською

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выбыли из борьбы на турнире WTA в США. В стартовом матче они уступили чешскому дуэту Барборе Крейчковой и Катержине Синяковой.

Кливленд, США. Первый круг

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) 7:5, 3:6, 7-10

Матч продлился 1 час и 44 минуты. За это время украинки сделали 3 эйса, 5 двойных и реализовали 2 из 5 брейкпоинтов.

Стоит отметить, для Людмилы и Надежды этот турнир стал вторым совместным в этом сезоне. В начале месяца украинки смогли дойти до полуфинала соревнований WTA 500 в Вашингтоне.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас заплакал после поражения от Джоковича
yellow-arrow
Новак Джокович на 20 очков отстает от Карлоса Алькараса в обновленном рейтинге АТР
yellow-arrow
Новак Джокович стал чемпионом Мастерса в Цинциннати
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде