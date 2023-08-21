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Сестры Киченок покидают турнир в Кливленде
На тай-брейке теннисистки не смогли дожать соперниц
Фото: twitter Billie Jean King Cup
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выбыли из борьбы на турнире WTA в США. В стартовом матче они уступили чешскому дуэту Барборе Крейчковой и Катержине Синяковой.
Кливленд, США. Первый круг
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) 7:5, 3:6, 7-10
Матч продлился 1 час и 44 минуты. За это время украинки сделали 3 эйса, 5 двойных и реализовали 2 из 5 брейкпоинтов.
Стоит отметить, для Людмилы и Надежды этот турнир стал вторым совместным в этом сезоне. В начале месяца украинки смогли дойти до полуфинала соревнований WTA 500 в Вашингтоне.
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