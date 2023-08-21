Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович стал чемпионом Мастерса в Цинциннати
Серб добыл волевую победу над Карлосом Алькарасом
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился финальный матч турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), в котором встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Джокович обыграл соперника и стал победителем соревнований.
Мастерс. Цинциннати
Новак Джокович - Карлос Алькарас 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)
Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут. За это время Джокович выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. Карлос Алькарас исполнил 11 эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.
В прошлом году победу на турнире одержал хорватский теннисист Борна Чорич.
Популярное сейчас
- Григорчук: Эта победа для всех тех людей, которые живут Черноморцем
- СМИ: ФСБ призывает Путина уволить Шойгу и ввести военное положение
- Поражение Днепра-1 и Динамо, осечка Шахтера, разгром от Жироны. Главные новости за 20 августа
- Новак Джокович установил самую длинную серию побед в истории
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО