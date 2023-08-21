Новак Джокович стал чемпионом Мастерса в Цинциннати

Завершился финальный матч турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), в котором встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Джокович обыграл соперника и стал победителем соревнований.

Мастерс. Цинциннати

Новак Джокович - Карлос Алькарас 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)

Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут. За это время Джокович выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. Карлос Алькарас исполнил 11 эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.

В прошлом году победу на турнире одержал хорватский теннисист Борна Чорич.