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Новак Джокович стал чемпионом Мастерса в Цинциннати

Теннис
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Серб добыл волевую победу над Карлосом Алькарасом

Новак Джокович стал чемпионом Мастерса в Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершился финальный матч турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), в котором встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Джокович обыграл соперника и стал победителем соревнований.

Мастерс. Цинциннати

Новак Джокович - Карлос Алькарас 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)

Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут. За это время Джокович выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. Карлос Алькарас исполнил 11 эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.

В прошлом году победу на турнире одержал хорватский теннисист Борна Чорич.

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В статье: Новак Джокович
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