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Новак Джокович на 20 очков отстает от Карлоса Алькараса в обновленном рейтинге АТР

Теннис
(1 голосов)

Борьба за титул в самом разгаре

Новак Джокович на 20 очков отстает от Карлоса Алькараса в обновленном рейтинге АТР

Фото: Getty Images

Новина українською

Обновился рейтинг по итогам 52 недель в ATP. Первое место сохранил за собой испанский теннисист Карлос Алькарас (9815 очков).

Новак Джокович сократил отставание от Карлоса Алькараса благодаря победе над ним в финале турнира в Цинциннати. У Новака 9795 очков.

Третью строчку занял Даниил Медведев, а Хольгер Руне поднялся на четвёртую. Каспер Рууд вышел на пятое место, а Янник Синнер остался на шестом. Греческий теннисист Стефанос Циципас теперь располагается на седьмой строчке рейтинга. На восьмом месте Андрей Рублёв, на девятом — Тейлор Фритц, а на десятом — Фрэнсис Тиафо.

Украинский теннисист Виталий Сачко занимает 126-е, Алексей Крутых 258-е, а Илья Марченко 266-е место в рейтинге АТР.

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В статье: Новак Джокович Карлос Алькарас
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