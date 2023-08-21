Карлос Алькарас заплакал после поражения от Джоковича

Испанский теннисист Карлос Алькарас не сдержал эмоций после поражения от серба Новака Джоковича в финале турнира в Цинциннати.

После матча испанец заплакал, сев на скамейку.

Финальный матч турнира в Цинциннати продлился 3 часа 49 минут — это самый длинный финал в истории турнира категории ATP-1000 серии «Мастерс».

Джоковичу удалось сравнять счёт в личных встречах с Алькарасом – 2-2.

Джокович завоевал свой 95-й титул и вышел на чистое третье место по количеству трофеев ATP в Открытой эре.