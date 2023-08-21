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Джокович: Игра с Алькарасом напоминает финал с Надалем

Теннис
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Серб прокомментировал победу

Джокович: Игра с Алькарасом напоминает финал с Надалем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сербский теннисист Новак Джокович сравнил сегодняшний финал в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса с финалом Открытого чемпионата Австралии по теннису 2012 года с Рафаэлем Надалем.

"Не думаю, что я сыграл слишком много подобных матчей в своей жизни. Возможно, я могу сравнить это с финалом против Надаля на Открытом чемпионате Австралии 2012 года.

Сегодня играли три сета, но почти четыре часа. Просто снимаю шляпу перед таким парнем. Он играет так зрело, так хорошо справляется с давлением для 20-летнего. Он молод. Это то, что в нём так впечатляет.

Ощущение, которое я испытываю на корте, немного напоминает мне соперничество с Надалем, когда мы были в расцвете сил.

Каждое очко — это суета. Каждое очко — это битва. Вы должны заработать каждое очко, отработать каждый удар, независимо от условий. Удивительно иметь возможность испытать это с ним на корте", – приводит слова Джоковича Reuters.

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В статье: Новак Джокович Карлос Алькарас
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