Гарбинье Мугуруса показала фото с отдыха

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха на озере Леман, что находится в швейцарских Альпах.

Теннисистка проводила время, занимаясь сапсёрфингом.

"Моё любимое озеро", — подписала фото Мугуруса.

В начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпрепровождение с семьёй и друзьями.