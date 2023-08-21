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Гарбинье Мугуруса показала фото с отдыха

Теннис
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Теннисистка занималась сапсёрфингом

Гарбинье Мугуруса показала фото с отдыха

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха на озере Леман, что находится в швейцарских Альпах.

Теннисистка проводила время, занимаясь сапсёрфингом.

"Моё любимое озеро", — подписала фото Мугуруса.

В начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпрепровождение с семьёй и друзьями.

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В статье: Гарбинье Мугуруса
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