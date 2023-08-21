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Карлос Алькарас: Было очень сложно играть против Джоковича
Теннисист прокомментировал поражение в финале турнира в Цинциннати
Фото: Getty Images
Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение в финальном матче турнира в Цинциннати с сербом Новаком Джоковичем.
"Я горжусь собой, правда. Не знаю, почему я плакал, потому что боролся до последнего мяча. Безумно говорить об этом прямо сейчас, но я покинул площадку очень, очень довольным тем, что я сделал.
Сегодня было очень сложно играть против Новака. Весь матч я пытался оставаться там в хорошей физической форме, но это было трудно.
Я оставил всё на корте. Для меня, очевидно, здорово, что каждый раз, когда он идёт играть против меня, это напоминает ему игру против Рафы или против лучших, потому что это означает, что я на правильном пути.
Для меня очень приятно слышать слова Новака, что некоторые матчи против меня были одними из самых сложных в его карьере, это здорово", — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
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