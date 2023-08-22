Симона Халеп исключена из посева US Open — 2023

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп официально исключена из заявочного листа US Open – 2023.

Благодаря этому в основную сетку соревнований вошла 134-я ракетка мира, 27-летняя американка Тэйлор Таунсенд.

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.

По делу теннисистки пока проходят слушания.