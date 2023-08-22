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Симона Халеп исключена из посева US Open — 2023
Теннисистка отстранена от соревнований
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп официально исключена из заявочного листа US Open – 2023.
Благодаря этому в основную сетку соревнований вошла 134-я ракетка мира, 27-летняя американка Тэйлор Таунсенд.
Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.
По делу теннисистки пока проходят слушания.
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