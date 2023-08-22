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Джокович: Надеюсь, что снова сыграю с Мареем в паре

Теннис
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Серб был бы рад снова провести матч

Джокович: Надеюсь, что снова сыграю с Мареем в паре

Фото: ATP Tour

Новина українською

23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о том, что на Australian Open – 2006 сыграл в паре с британцем Энди Марреем.

"Это был единственный матч на профессиональном уровне в парном разряде, в котором мы сыграли друг с другом. Это было здорово. Надеюсь, у нас ещё будет шанс сыграть снова вместе.

Вообще, мы с Энди знакомы с очень давних пор. Мне кажется, нам было 11 или 12 лет, когда мы впервые сыграли друг с другом, разница в возрасте у нас всего неделя, так что да, мы вроде как пошли по одной траектории в профессиональном теннисе, практически параллельно друг другу", — приводит слова Джоковича Sportskeeda со ссылкой на эфире Tennis Channel.

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В статье: Новак Джокович
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