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ATP анонсировала запуск программы финансовой поддержки теннисистов

Теннис
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Цель - помочь теннисистам заработать теннисом

ATP анонсировала запуск программы финансовой поддержки теннисистов

Фото: sport.ru

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) анонсировала запуск программы финансовой поддержки игроков под названием Baseline. Её цель — помочь значительному числу спортсменов достойно зарабатывать теннисом. Пока проект запущен на 2024—2026 годы.

Программа основана на трёх основных принципах. Первый из них — гарантированный базовый заработок для игроков топ-250. Если призовые деньги игрока окажутся ниже гарантированного порога, ATP самостоятельно покроет недостачу. Пороговые значения на сезон-2024 составляют $ 300 000 (Топ-100), $ 150 000 (101–175) и $ 75 000 (176–250).

Второй принцип ориентирован на поддержку теннисистов, которые из-за травм выступили менее чем на девяти турнирах АТР и соревнованиях серии "челленджер" за сезон: $ 200 тыс. (топ-100), $ 100 тыс. (101–175) и $ 50 тыс. (176–250).

Третьим пунктом программы АТР обозначены инвестиции для новичков – тех, кто впервые попал в топ-125. Таким теннисистам будет выплачено по $ 200 тыс., которые будут считаться как призовые деньги.

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В статье: АТР
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