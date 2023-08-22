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Даяна Ястремская вышла во второй круг квалификации US Open

Теннис
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В двухсетовом матче она оказалась сильнее

Даяна Ястремская вышла во второй круг квалификации US Open

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Даяна Ястремская с победы стартовала в квалификации турнира в Нью-Йорке. В матче первого круга она обыграла британскую теннисистку Хезер Уотсон.

Нью-Йорк. Квалификация. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, 111) - Хезер Уотсон (Великобритания, 138) 6:3, 6:2

Ястремская впервые играет в квалификации US Open. Предыдущие пять сезонов она стартовала в основной сетке.

В следующем раунде Даяна попробует одолеть Эжени Бушар из Канады.

Напомним, что четыре месяца назад в первом круге грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде украинка не сумела одержать победу.

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В статье: Даяна Ястремская
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