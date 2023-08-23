Борис Беккер: Надеюсь, Джокович будет играть вечно

Шестикратный победитель турниров серии "Большого шлема", немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал финал "Мастерса" в Цинциннати (США), где серб Новак Джокович (2) обыграл испанца Карлоса Алькараса.

"Надеюсь, Джокович будет играть вечно. Это дуэли, которые заставляют сердце болельщика биться чаще: самый успешный игрок всех времён против лучшего в своём поколении, первой ракетки мира. Трудно представить что-то лучше. В Цинциннати они провели замечательный матч. Со стороны Алькараса мне особенно понравился его тренер. И Карлос очень внимательно слушал его после каждого розыгрыша.

Думаю, мы получили ответ на вопрос, важен ли тренер. Команда Новака тоже ему очень помогала, очень громко поддерживала. Это именно то, что мы хотим видеть – чистые эмоции и страсть. Оба игрока оставили на корте всю душу", — приводит слова Беккера Eurosport.