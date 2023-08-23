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Названы все участники Кубка Лэйвера
Соревнования стартуют 22 сентября
Фото: sport.ru
Организаторы выставочного турнира "Кубок Лэйвера" огласили полный список участников соревнований в 2023 году. Они пройдут на "Роджерс Арене" в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.
Команда Европы
Хуберт Хуркач (Польша)
Гаэль Монфис (Франция)
Стефанос Циципас (Греция)
Андрей Рублёв (Россия)
Хольгер Руне (Дания)
Каспер Рууд (Норвегия).
Команда мира
Томми Пол (США)
Франсиско Серундоло (Аргентина)
Бен Шелтон (США)
Фрэнсис Тиафо (США)
Тейлор Фритц (США)
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
По традиции капитаном команды Европы станет 11-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швед Бьорн Борг, а сборной мира — семикратный чемпион мэйджоров, бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.
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