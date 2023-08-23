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Снигур покидает US Open-2023 на старте квалификации

Теннис
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Украинка ничего не смогла сделать сопернице

Снигур покидает US Open-2023 на старте квалификации

Фото: Getty Images

Новина українською

23 августа Дарья Снигур не смогла преодолеть стартовый круг квалификации US Open. В первом раунде она проиграла представительнице Великобритании Юрико Лили Миядзаки.

Квалификация. Первый круг

Дарья Снигур (Украина, 23) - Юрико Лили Миядзаки (Великобритания) 3:6, 2:6

Украинская теннисистка потерпела третье поражение подряд после титула на турнире ITF W100 в Витория-Гастейс месяц назад.

Снигур третий сезон подряд приняла участие в квалификации US Open. В прошлом сезоне Дарья вышла в основную сетку, где в первом круге оказалась сильнее Симоны Халеп.

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В статье: Дарья Снигур
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