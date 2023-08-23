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Снигур покидает US Open-2023 на старте квалификации
Украинка ничего не смогла сделать сопернице
Фото: Getty Images
23 августа Дарья Снигур не смогла преодолеть стартовый круг квалификации US Open. В первом раунде она проиграла представительнице Великобритании Юрико Лили Миядзаки.
Квалификация. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, 23) - Юрико Лили Миядзаки (Великобритания) 3:6, 2:6
Украинская теннисистка потерпела третье поражение подряд после титула на турнире ITF W100 в Витория-Гастейс месяц назад.
Снигур третий сезон подряд приняла участие в квалификации US Open. В прошлом сезоне Дарья вышла в основную сетку, где в первом круге оказалась сильнее Симоны Халеп.
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