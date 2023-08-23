Ангелина Калинина снялась с турнира в Кливленде

Ангелина Калинина досрочно завершила выступление на турнире WTA в США. Украинка приняла решение сняться с соревнований. Причину теннисистка не называет.

Сегодня украинская теннисистка должна была встретиться с Татьяной Марией из Германии

В четвертьфинале немка сыграет против Лейлы Фернандес.

Следующим турниром для Ангелины Калининой будет Открытый чемпионат США, который стартует в следующий понедельник.