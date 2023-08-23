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Ангелина Калинина снялась с турнира в Кливленде
Украинка пропустит соревнования
Фото: WTA Tennis
Ангелина Калинина досрочно завершила выступление на турнире WTA в США. Украинка приняла решение сняться с соревнований. Причину теннисистка не называет.
Сегодня украинская теннисистка должна была встретиться с Татьяной Марией из Германии
В четвертьфинале немка сыграет против Лейлы Фернандес.
Следующим турниром для Ангелины Калининой будет Открытый чемпионат США, который стартует в следующий понедельник.
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