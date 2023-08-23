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Катерина Байндл выйшла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Теннис
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Отличный матч в исполнении украинки

Катерина Байндл выйшла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Getty Images_

Новина українською

Катерина Байндл одержала победу во втором круге турнира WTA 125 в США. Украинка сумела обыграть представительницу США Софи Чанг.

Чикаго, США. Второй круг

Катерина Байндл (Украина, 83) - Софи Чанг (США, 312) 7:6(1), 6:2

Матч продлился около двух часов. За это время Байндл сделала четыре брейка и проиграла два гейма на своей подаче. Отметим, в первом сете Катерина отыгралась со счёта 1:4.

Следующая соперница Байндл определится в матче Куинн Глисон (США) - Лучия Брондзетти (Италия).

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В статье: Катерина Байндл
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