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Катерина Байндл выйшла в четвертьфинал турнира в Чикаго
Отличный матч в исполнении украинки
Getty Images_
Катерина Байндл одержала победу во втором круге турнира WTA 125 в США. Украинка сумела обыграть представительницу США Софи Чанг.
Чикаго, США. Второй круг
Катерина Байндл (Украина, 83) - Софи Чанг (США, 312) 7:6(1), 6:2
Матч продлился около двух часов. За это время Байндл сделала четыре брейка и проиграла два гейма на своей подаче. Отметим, в первом сете Катерина отыгралась со счёта 1:4.
Следующая соперница Байндл определится в матче Куинн Глисон (США) - Лучия Брондзетти (Италия).
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