Борис Беккер: Каждый год, который Халеп теряет из-за дисквалификации, можно считать потерянным

Шестикратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о деле по допингу экс-первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп.

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.

"Симона достаточно взрослая теннисистка и способна принять любое решение. Но ей уже не 25, поэтому каждый год, который она теряет из-за дисквалификации, можно считать потерянным. В какой-то момент всё затянется настолько, что Симоне вообще будет неинтересно решение суда, потому что она будет слишком стара для тенниса", — приводит слова Беккера немецкий Eurosport.