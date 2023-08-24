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US Open. Даяна Ястремская одержала победу во втором круге квалификации
Украинка сумела сломить сопротивление соперницы
Фото: Hobart International
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу во втором раунде отбора на турнире в США. В матче второго круга она обыграла Эжени Бушар из Канады.
US Open. Квалификация. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина, 12) - Эжени Бушар (Канада) 6:1, 4:6, 6:4
Даяна Ястремская взяла реванш у Эжени Бушар за поражение в этом году на турнире в Мадриде.
После окончания матча Даяна не пожала руку канадской теннисистке из-за того, что Бушар опубликовала твит, намекнув на ситуацию с допинг-сканадалом украинской теннисистки в 2021 году.
В финале отборочного турнира Ястремская сыграет против румынской теннисистки Елены Габриэлы Русе.
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