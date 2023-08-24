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US Open. Даяна Ястремская одержала победу во втором круге квалификации

Теннис
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Украинка сумела сломить сопротивление соперницы

US Open. Даяна Ястремская одержала победу во втором круге квалификации

Фото: Hobart International

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу во втором раунде отбора на турнире в США. В матче второго круга она обыграла Эжени Бушар из Канады.

US Open. Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина, 12) - Эжени Бушар (Канада) 6:1, 4:6, 6:4

Даяна Ястремская взяла реванш у Эжени Бушар за поражение в этом году на турнире в Мадриде.

После окончания матча Даяна не пожала руку канадской теннисистке из-за того, что Бушар опубликовала твит, намекнув на ситуацию с допинг-сканадалом украинской теннисистки в 2021 году.

В финале отборочного турнира Ястремская сыграет против румынской теннисистки Елены Габриэлы Русе.

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В статье: Даяна Ястремская
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