US Open. Даяна Ястремская одержала победу во втором круге квалификации

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу во втором раунде отбора на турнире в США. В матче второго круга она обыграла Эжени Бушар из Канады.

US Open. Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина, 12) - Эжени Бушар (Канада) 6:1, 4:6, 6:4

Даяна Ястремская взяла реванш у Эжени Бушар за поражение в этом году на турнире в Мадриде.

После окончания матча Даяна не пожала руку канадской теннисистке из-за того, что Бушар опубликовала твит, намекнув на ситуацию с допинг-сканадалом украинской теннисистки в 2021 году.

В финале отборочного турнира Ястремская сыграет против румынской теннисистки Елены Габриэлы Русе.