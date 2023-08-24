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Катерина Байндл снялась с турнира в Чикаго

Теннис
(1 голосов)

Причина снятия не называется

Катерина Байндл снялась с турнира в Чикаго

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) пропустит турнира серии WTA 125 в Чикаго (США). Наша соотечественница снялась с соревнований.

В четвертьфинале украинка сыграла бы против Лючии Бронцетти из Италии (№82 WTA).

В следующем раунде Бронцетти сыграет с Викторией Томовой (№104 WTA) или Камиллы Рахимовой (№78 WTA).

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Катерина Байндл выйшла в четвертьфинал турнира в Чикаго
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В статье: Катерина Байндл
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