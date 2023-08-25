Чемпионка US Open не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде

Американская теннисистка Слоан Стивенс не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде. В четвертьфинальном матче она обыграла испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо.

Кливленд. 1/4 финала.

Сара Соррибес-Тормо - Слоан Стивенс 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Соррибес-Тормо допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Стивенс одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Соррибес-Тормо поборется с представительницей Германии Татьяной Марией.

Напомним, что турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа.