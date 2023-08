ФОТО. Новака Джокович встретился с Лионелем Месси

23-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретился с футболистом "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионелем Месси и совладельцем американского клуба Хорхе Масом в США.

"Какая ночь", — написал Мас под совместным фото со спортсменами на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Джокович стал победителем хардового турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США) и сейчас готовится к Открытому чемпионату США.

Novak Djokovic and Lionel Messi in one picture!???????? ????????????⚽️???? pic.twitter.com/MrrjsukXuW