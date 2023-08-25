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ФОТО. Новака Джокович встретился с Лионелем Месси
Неожиданная встреча для серба
Фото: Getty Images
23-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретился с футболистом "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионелем Месси и совладельцем американского клуба Хорхе Масом в США.
"Какая ночь", — написал Мас под совместным фото со спортсменами на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Джокович стал победителем хардового турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США) и сейчас готовится к Открытому чемпионату США.
Novak Djokovic and Lionel Messi in one picture!???????? ????????????⚽️???? pic.twitter.com/MrrjsukXuW— Danny ???? (@DjokovicFan_) August 25, 2023
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