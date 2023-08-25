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ФОТО. Новака Джокович встретился с Лионелем Месси

Теннис
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Неожиданная встреча для серба

ФОТО. Новака Джокович встретился с Лионелем Месси

Фото: Getty Images

Новина українською

23-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретился с футболистом "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионелем Месси и совладельцем американского клуба Хорхе Масом в США.

"Какая ночь", — написал Мас под совместным фото со спортсменами на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Джокович стал победителем хардового турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США) и сейчас готовится к Открытому чемпионату США.

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В статье: Новак Джокович
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