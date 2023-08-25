Алькарас высказался о предстоящем US Open

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от US Open — 2023.

"На каждом турнире "Большого шлема" я стараюсь выиграть. У меня остались очень хорошие воспоминания о прошлогоднем US Open, хочу попробовать сделать это снова. Но здесь каждый матч трудный. Каждый игрок может победить тебя. Я постараюсь забыть, что защищаю титул, и просто сконцентрируюсь на борьбе. Хочу показать свой лучший уровень в каждом матче. Если это получится, я смогу получить второй трофей в Нью-Йорке", — приводит слова Алькараса AFP.

В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2023 Алькарас сыграет с представителем Германии Домиником Кёпфером. Турнир пройдёт с 28 августа по 10 сентября.