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Алькарас высказался о предстоящем US Open

Теннис
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Испанец не зацикливается на титуле

Алькарас высказался о предстоящем US Open

Фото: Getty Images

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Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от US Open — 2023.

"На каждом турнире "Большого шлема" я стараюсь выиграть. У меня остались очень хорошие воспоминания о прошлогоднем US Open, хочу попробовать сделать это снова. Но здесь каждый матч трудный. Каждый игрок может победить тебя. Я постараюсь забыть, что защищаю титул, и просто сконцентрируюсь на борьбе. Хочу показать свой лучший уровень в каждом матче. Если это получится, я смогу получить второй трофей в Нью-Йорке", — приводит слова Алькараса AFP.

В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2023 Алькарас сыграет с представителем Германии Домиником Кёпфером. Турнир пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

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В статье: Карлос Алькарас
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