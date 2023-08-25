Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алькарас высказался о предстоящем US Open
Испанец не зацикливается на титуле
Фото: Getty Images
Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от US Open — 2023.
"На каждом турнире "Большого шлема" я стараюсь выиграть. У меня остались очень хорошие воспоминания о прошлогоднем US Open, хочу попробовать сделать это снова. Но здесь каждый матч трудный. Каждый игрок может победить тебя. Я постараюсь забыть, что защищаю титул, и просто сконцентрируюсь на борьбе. Хочу показать свой лучший уровень в каждом матче. Если это получится, я смогу получить второй трофей в Нью-Йорке", — приводит слова Алькараса AFP.
В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2023 Алькарас сыграет с представителем Германии Домиником Кёпфером. Турнир пройдёт с 28 августа по 10 сентября.
Популярное сейчас
- Основной в 16: новый вундеркинд Барселоны уже бьет рекорды Ла Лиги
- Залужный заявил, что ВСУ на пороге прорыва фронта – источник
- Поражения Динамо и Зари, еще один украинец в Англии. Главные новости за 24 августа
- Джокович: Игра с Алькарасом напоминает финал с Надалем
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО