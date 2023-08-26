Испанка Бадоса досрочно завершила сезон 2023

Испанская теннисистка Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона. Перед самым стартом US Open спортсменка решила не продолжать соревнования в текущем году.

"После долгих месяцев борьбы за возможность снова участвовать в соревнованиях, я решила завершить свой сезон. Те из вас, кто знает меня, знают, как сильно я люблю соперничать, и как тяжело мне было принять это решение.

Вместе с моей командой мы перепробовали все, но боль не позволяет мне двигаться дальше" – сказала Паула.