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Испанка Бадоса досрочно завершила сезон 2023

Теннис
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Травмы – вещь плохая

Испанка Бадоса досрочно завершила сезон 2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Испанская теннисистка Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона. Перед самым стартом US Open спортсменка решила не продолжать соревнования в текущем году.

"После долгих месяцев борьбы за возможность снова участвовать в соревнованиях, я решила завершить свой сезон. Те из вас, кто знает меня, знают, как сильно я люблю соперничать, и как тяжело мне было принять это решение.

Вместе с моей командой мы перепробовали все, но боль не позволяет мне двигаться дальше" – сказала Паула.

Напомним, ранее экс-чемпионка US Open решила пропустить американский Grand Slam в этом году.

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В статье: Паула Бадоса Гиберт
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