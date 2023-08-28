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Ига Швёнтек разгромила Ребекку Петерсон на старте US Open
Польскую теннисистку не остановить
Фото: tennisnet
Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла во второй круг хардового турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата США.
В матче первого раунда US Open первая сеяная Швёнтек разгромила представительницу Швеции Ребекку Петерсон.
US Open. WTA. Первый круг
Ига Швёнтек - Ребекка Петерсон 6:0, 6:1
Встреча продолжалась 57 минут. Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Петерсон не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.
За выход в третий круг US Open Швёнтек сыграет с представительницей Австралии Дарьей Савилл
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