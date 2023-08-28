Ига Швёнтек разгромила Ребекку Петерсон на старте US Open

Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла во второй круг хардового турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата США.

В матче первого раунда US Open первая сеяная Швёнтек разгромила представительницу Швеции Ребекку Петерсон.

US Open. WTA. Первый круг

Ига Швёнтек - Ребекка Петерсон 6:0, 6:1

Встреча продолжалась 57 минут. Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Петерсон не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.

За выход в третий круг US Open Швёнтек сыграет с представительницей Австралии Дарьей Савилл