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Четвертая реакетка мира Хольгер Руне покидает US Open-2023 на старте соревнований
Он с разгромным счетом уступил сопернику
Фото: Tennis Majors
Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне завершил выступление на US Open – 2023.
В матче первого круга Руне (4) проиграл 63-й ракетке мира, 30-летнему испанцу Роберто Карбальес-Баэне.
US Open-2023. ATP
Хольгер Руне - Роберто Карбальес-Баэне 3:6, 6:4, 3:6, 2:6
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 38 минут. Руне два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Карбальес-Баэны семь эйсов, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующим соперником испанца в Нью-Йорке станет победитель матча Аслан Карацев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия).
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