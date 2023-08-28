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Ангелина Калинина не смогла выйти во второй круг US Open-2023
Украинка проиграла два сета
Фото: Ubitennis
Ангелина Калинина покидает одиночную сетку турнира US Open. В матче первого круга она уступила испанской теннисистке Саре Соррибес Тормо.
US Open. 28 августа. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, 28) - Сара Соррибес Тормо (Испания) 4:6, 5:7
Калинина провела шесть матчей и потерпела четвёртое поражение. На прошлой неделе украинка снялась перед матчем второго круга на турнире WTA 250 в Кливленде из-за респираторной болезни.
Напомним, в парной сетке US Open Ангелина Калинина выступит вместе с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
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