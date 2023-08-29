  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович уверенно стартовал на US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович уверенно стартовал на US Open

Теннис
(1 голосов)

Отличный матч в исполнении серба

Новак Джокович уверенно стартовал на US Open

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на US Open. В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера

US Open-2023

Новак Джокович - Александр Мюллер 6:0, 6:2, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Джокович выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Мюллера четыре эйса, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Джокович встретится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом, который в своём матче первого круга обыграл Итана Куинна.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.

По теме
yellow-arrow
Ангелина Калинина не смогла выйти во второй круг US Open-2023
yellow-arrow
Четвертая реакетка мира Хольгер Руне покидает US Open-2023 на старте соревнований
yellow-arrow
Ига Швёнтек разгромила Ребекку Петерсон на старте US Open
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде