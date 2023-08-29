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Новак Джокович уверенно стартовал на US Open
Отличный матч в исполнении серба
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на US Open. В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера
US Open-2023
Новак Джокович - Александр Мюллер 6:0, 6:2, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Джокович выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Мюллера четыре эйса, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.
Во втором круге Джокович встретится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом, который в своём матче первого круга обыграл Итана Куинна.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.
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