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Новак Джокович возглавит рейтинг АТР по итогам US Open-2023
Серб наберет более 20 очков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович возглавит мировой рейтинг по окончании Открытого чемпионата США. Сербу требовалась одна победа на турнире, чтобы вновь занять первую строчку.
Джокович с победы стартовал на US Open. В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:0, 6:2, 6:3.
До первой игры на Открытом чемпионате США Джокович уступал испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу 20 очков в рейтинге. Но Алькарас защищает титул и больше очков набрать не сможет.
Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.
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