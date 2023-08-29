Новак Джокович возглавит рейтинг АТР по итогам US Open-2023

Сербский теннисист Новак Джокович возглавит мировой рейтинг по окончании Открытого чемпионата США. Сербу требовалась одна победа на турнире, чтобы вновь занять первую строчку.

Джокович с победы стартовал на US Open. В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:0, 6:2, 6:3.

До первой игры на Открытом чемпионате США Джокович уступал испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу 20 очков в рейтинге. Но Алькарас защищает титул и больше очков набрать не сможет.

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.