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Новак Джокович возглавит рейтинг АТР по итогам US Open-2023

Теннис
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Серб наберет более 20 очков

Новак Джокович возглавит рейтинг АТР по итогам US Open-2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович возглавит мировой рейтинг по окончании Открытого чемпионата США. Сербу требовалась одна победа на турнире, чтобы вновь занять первую строчку.

Джокович с победы стартовал на US Open. В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:0, 6:2, 6:3.

До первой игры на Открытом чемпионате США Джокович уступал испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу 20 очков в рейтинге. Но Алькарас защищает титул и больше очков набрать не сможет.

Напомним, что Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.

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В статье: Новак Джокович
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