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Джокович: Думаю, что играл великолепно от начала и до конца
Серб высказался о матче с Алькарасом
Getty Images/Global Images Ukraine
23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы в матче первого круга Открытого чемпионата США.
"Я был рад выйти на корт, прошла уже пара лет, поэтому предстать перед вами, ребята, всегда приятно. Спасибо, что пришли, и спасибо всем, кто остался почти до часу ночи.
Я не мог хорошо подавать, и мне пришлось ещё немного поработать над получением очков. Тем не менее думаю, что играл великолепно от начала и до конца.
Были некоторые сбои, но мне понравился уровень, и, надеюсь, я смогу сохранить его и в следующем раунде", – сказал Джокович сразу после матча.
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