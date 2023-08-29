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Джокович: Думаю, что играл великолепно от начала и до конца

Теннис
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Серб высказался о матче с Алькарасом

Джокович: Думаю, что играл великолепно от начала и до конца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы в матче первого круга Открытого чемпионата США.

"Я был рад выйти на корт, прошла уже пара лет, поэтому предстать перед вами, ребята, всегда приятно. Спасибо, что пришли, и спасибо всем, кто остался почти до часу ночи.

Я не мог хорошо подавать, и мне пришлось ещё немного поработать над получением очков. Тем не менее думаю, что играл великолепно от начала и до конца.

Были некоторые сбои, но мне понравился уровень, и, надеюсь, я смогу сохранить его и в следующем раунде", – сказал Джокович сразу после матча.

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В статье: Новак Джокович
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