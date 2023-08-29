Кори Гауфф раскритиковала судей на US Open

Шестая ракетка мира теннисистка из США Кори Гауфф раскритиковала судейство US Open во время матча первого круга с немецкой спортсменкой Лаурой Зигемунд.

Во время третьего сета американская теннисистка долго возражала судье матча, обвиняя её в неспособности обеспечить соблюдение правил её соперницей.

"Я чувствовала, что правила нарушаются. Вот почему многие игроки злятся, когда фиксируются нарушения времени, потому что один судья пропускает их, а другой более строго следит за временем.

Я думаю, что теннис должен быть более строгим в отношении правил для всех, независимо от ситуации.

Я изо всех сил старалась не позволять эмоциям взять над собой верх.

Это был тяжёлый матч, я показывала не лучший теннис. Лора непростой противник. Она борется до конца, и это то, что она сделала сегодня.

Мне удалось преодолеть множество невзгод, поэтому я довольна тем, как мне удалось пройти через это", – сказала Гауфф сразу после матча.