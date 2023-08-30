Карлос Алькарас благодаря отказу соперника вышел во второй круг US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас с победы стартовал на US Open. В первом круге немецкий теннисист Доминик Кёпфер подвернул лодыжку и не смог продолжить матч при счёте 2:6, 2:3.

US Open-2023. ATP

Карлос Алькарас - Доминик Кёпфер 6:2, 3:2

Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту. За это время Алькарас выполнил четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Кёпфера один эйс, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Алькарас встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, который в своём матче первого круга обыграл Гидо Пелью.