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Карлос Алькарас благодаря отказу соперника вышел во второй круг US Open
Отличный старт
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас с победы стартовал на US Open. В первом круге немецкий теннисист Доминик Кёпфер подвернул лодыжку и не смог продолжить матч при счёте 2:6, 2:3.
US Open-2023. ATP
Карлос Алькарас - Доминик Кёпфер 6:2, 3:2
Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту. За это время Алькарас выполнил четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Кёпфера один эйс, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге Алькарас встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, который в своём матче первого круга обыграл Гидо Пелью.
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