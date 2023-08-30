Элина Свитолина: Я думаю, что хорошо стартовала на US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу на старте US Open-2023.

Напомним, что в двух сетах она победила немку Анну-Лену Фридсам

- Элина, победа в двух сетах, меньше часа, 59 минут, все очень четко. Можете оценить свое выступление.

- Да, это был хороший старт на турнире с моей стороны. Думаю, я хорошо играла, хорошо подавала. Конечно, в начале было немного сложно. Был счёт 3-3, а потом я постаралась еще поднять свой хороший уровень. Я очень довольна тем, как я подавала, двигалась, била по мячу. Так что, да, я довольна победой в двух сетах.

- Чем вы больше всего довольны сегодня с точки зрения своей игры?

- Я думаю, что все было просто хорошо. Я тренировалась на прошлой неделе, чтобы вернуться в хорошую форму. Хорошо подавала. Я старалась быть всегда готовой на приеме, старалась быстро передвигать свои ноги. В конце концов, я хорошо принимала мяч, двигалась хорошо. Не было чего-то, что я бы сказала, сегодня не работало.

- После травмы, из-за которой вы не играли в Цинциннати, как проходил процесс восстановления? Чувствовали ли вы себя достаточно здоровой, чтобы начать подготовку к Открытому чемпионату США, а не просто пытаться выздороветь?

- Да, мы старались не спешить. Новости были не очень хорошие, но мы просто решили, что будем делать всё возможное во всех отношениях каждый день. Я благодарна своей команде за понимание моей позиции. Я хочу играть. Я хочу сыграть на последнем "мэйджоре" сезона. Очень довольна сегодняшним выступлением и также своим здоровьем. Так что я просто стараюсь сосредоточиться на этом.

- Учитывая ваши результаты на последних двух "мэйджорах", вы все еще чувствуете, что это была особенная победа для вас, или вы уже как Элина в 2019 году, для которой это обычный день на работе?

- Две недели назад это была бы обычная вещь. Но из-за того, что я не играла в Цинциннати, немного боролась с проблемами со здоровьем, сегодня эта победа и та форма, которую я показала, - это хороший день и хорошая победа. Именно из-за того, что я немного переживала о своем здоровье. Но любая победа на турнире Grand Slam - это всегда счастливый, счастливый день, потому что здесь собрались лучшие игроки, все стараются победить тебя, стараются показать свою лучшую игру. Вот почему на этих турнирах так много захватывающих матчей.

- Во втором круге вы можете сыграть с Павлюченковой или Кроули.

- Раньше я играла против Пвлюченковой, и, кажется, пару раз её обыграла. Я знаю ее стиль игры. Она знает мой. Здесь нет никаких неожиданностей. Она также возвращается после восстановления после травмы. Так что если она выиграет, то будет у меня еще один сильный соперник. О Кроули я знаю немного. Знаю, что я где-то читала, что она первая ракетка мира (в американской теннисной лиге среди студентов, в женском одиночном разряде NCAA). Так что она также приложила невероятные усилия, чтобы пройти квалификацию. Это будет волнующий матч для них обоих. Так что дальше посмотрим.

Напомним, что во втором круге Элина Свитолина сыграет против Анастасии Павлюченковой. Поединок состоится в четверг 31 августа.