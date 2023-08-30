Леся Цуренко вышла во второй круг US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу на старте Открытого чемпионата США. В первом круге она оказалась сильнее Эльзы Жакмо из Франции.

Нью-Йорк, США. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Эльза Жакмо (Франция, Q) 7:5, 3:6, 6:1

Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. Отметим, по ходу встречи Жакмо несколько раз обращалась за помощью к физио.

В следующем круге Цуренко встретится с Екатериной Александровой (-), посеянная под 22-м номером.