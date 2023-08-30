Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леся Цуренко вышла во второй круг US Open
Украинка провела отличный матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу на старте Открытого чемпионата США. В первом круге она оказалась сильнее Эльзы Жакмо из Франции.
Нью-Йорк, США. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Эльза Жакмо (Франция, Q) 7:5, 3:6, 6:1
Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. Отметим, по ходу встречи Жакмо несколько раз обращалась за помощью к физио.
В следующем круге Цуренко встретится с Екатериной Александровой (-), посеянная под 22-м номером.
Популярное сейчас
- "Все решится сегодня-завтра". Мирон Маркевич - о переговорах Карпат с капитаном Александрии
- Шесть регионов России были ночью атакованы БпЛА. В Пскове повреждены 4 самолета Ил-76
- Шахтер продлил форварда, Гармаш нашел новый клуб, АПЛ назвала лучшего игрока. Главные новости за 29 августа
- Система VAR сломалась при первом использовании в теннисе
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО